(Балеевских) Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1908
Отец: Балеевских Иван Иванович
Мать: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
20.12.1931
Рождение ребёнка
?.09.1934
Рождение ребёнка
25.01.1937
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
22.07.1943
Редькино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
12.11.1948
Смерть
Неизвестно