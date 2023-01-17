(Балеевских) Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Балеевских) Агрипина

(Балеевских) Агрипина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1908

Отец: Балеевских Иван Иванович

Мать: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балеевских Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балеевских Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балеевских Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балеевских Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балеевских Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балеевских Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балеевских Михаил Афанасьевич

Редькино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балеевских Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
12.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балеевских Михаил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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