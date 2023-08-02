Тхостов Мальсаг Кильцикоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхостов Мальсаг Кильцикоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тхостова Фаризат

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тхостова Фаризат

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тхостова Фаризат

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тхостова Фаризат

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тхостова Фаризат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тхостов Ирамир

Мать ребёнка: Тхостова Фаризат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тхостова Фаризат

Смерть
1978
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