Тхостова (Алдатова) Фаризат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхостова (Алдатова) Фаризат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Алдатов Алдат

Мать: Алдатов Гани Кудабердовна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тхостов Мальсаг Кильцикоевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тхостов Мальсаг Кильцикоевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тхостов Мальсаг Кильцикоевич

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тхостов Мальсаг Кильцикоевич

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тхостов Мальсаг Кильцикоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тхостов Ирамир

Отец ребёнка: Тхостов Мальсаг Кильцикоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тхостов Мальсаг Кильцикоевич

Смерть
Неизвестно
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