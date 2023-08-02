Тхостова (Алдатова) Фаризат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Алдатов Алдат
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тхостов Ирамир
Отец ребёнка: Тхостов Мальсаг Кильцикоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно