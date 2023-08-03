Коляденков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коляденкова) Анна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коляденкова) Елизавета
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коляденков) Саша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коляденкова) Маша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коляденкова) Рая
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Коляденков Сергей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно