Коляденков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоляденков Павел

Коляденков Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коляденкова) Анна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коляденкова) Елизавета

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коляденков) Саша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коляденкова) Маша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коляденкова) Рая

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Коляденков Сергей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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