Коляденков Яков Прокофьев
мужской, родился 1836, Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
умер Неизвестно
ОтецКоляденков Прокофий ВасильевВычислено 1809 г.р.
МатьКоляденкова Ирина СергееваВычислено 1811 г.р.
Супруги
Коляденкова Татьяна ЕвдокимоваВычислено 1837 г.р.
Дети
Коляденков Павел ЯковлевичВычислено 1867 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1867 ст.
Сын: Коляденков Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Коляденкова Татьяна Евдокимова
Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
1858 ревизия 10