Коляденков Яков Прокофьев 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Коляденков Яков Прокофьев

Автор
ВС
Смирнова В.

мужской, родился 1836, Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

умер Неизвестно

Отец
Коляденков Прокофий ВасильевВычислено 1809 г.р.
Мать
Коляденкова Ирина СергееваВычислено 1811 г.р.
Супруги
Коляденкова Татьяна ЕвдокимоваВычислено 1837 г.р.
Дети
Коляденков Павел ЯковлевичВычислено 1867 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Коляденков Прокофий Васильев

Мать: Коляденкова Ирина Сергеева

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

1858 ревизия 10

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коляденкова Татьяна Евдокимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1867 ст.

Сын: Коляденков Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Коляденкова Татьяна Евдокимова

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

нужно найти МК за этот год. пока что в открытом доступе нет

Смерть
Неизвестно

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