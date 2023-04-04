Жарова (Гельштейн) Майя
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1930
Дата смерти17.03.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
25.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаров Михаил Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаров Михаил Иванович
Смерть
17.03.1991