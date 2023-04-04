Жарова (Гельштейн) Майя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова (Гельштейн) Майя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1930

Дата смерти

17.03.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1949

Муж: Жаров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаров Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаров Михаил Иванович

Смерть
17.03.1991

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