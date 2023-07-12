Матрёна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смерти1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1685
Муж: Собакин Тарас Петров
Рождение ребёнка
1686
Сын: Давид Тарасов
Отец ребёнка: Собакин Тарас Петров
Рождение ребёнка
1694
Сын: Пётр Тарасов
Отец ребёнка: Собакин Тарас Петров
Рождение ребёнка
1699
Сын: Василий Тарасов
Отец ребёнка: Собакин Тарас Петров
Смерть
1733