Матрёна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1659 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1685

Муж: Собакин Тарас Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1686

Сын: Давид Тарасов

Отец ребёнка: Собакин Тарас Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1694

Сын: Пётр Тарасов

Отец ребёнка: Собакин Тарас Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1699

Сын: Василий Тарасов

Отец ребёнка: Собакин Тарас Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1733
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
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