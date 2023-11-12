Кувшинова -Спирина Людмила Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1979
Дочь: Кувшинова -Шмелева Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Кувшинов Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1982
Дочь: Кувшинова -Гаврилова Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Кувшинов Геннадий Николаевич