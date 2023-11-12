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Кувшинова -Спирина Людмила Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1955

Отец: Спирин Борис Ефимович

Мать: Краснощекова-Спирина Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшинов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1979

Дочь: Кувшинова -Шмелева Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Кувшинов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
15.09.1982

Дочь: Кувшинова -Гаврилова Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Кувшинов Геннадий Николаевич

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