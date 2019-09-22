Краснощекова-Спирина Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснощекова-Спирина Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1931

Дата смерти

22.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1931

Отец: Краснощеков Ефим Иванович

Мать: Краснощёкова-Гусева Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
23.07.1955

Дочь: Кувшинова -Спирина Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Спирин Борис Ефимович

Рождение ребёнка
10.09.1957

Сын: Спирин Виктор Борисович

Отец ребёнка: Спирин Борис Ефимович

Рождение ребёнка
04.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спирин Борис Ефимович

Смерть
22.09.2019
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