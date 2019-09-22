Краснощекова-Спирина Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1931
Дата смерти22.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1931
Рождение ребёнка
23.07.1955
Дочь: Кувшинова -Спирина Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Спирин Борис Ефимович
Рождение ребёнка
10.09.1957
Отец ребёнка: Спирин Борис Ефимович
Рождение ребёнка
04.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спирин Борис Ефимович
Смерть
22.09.2019