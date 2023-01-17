Тиняев Кузьма Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.10.1864 ст.
Дата смерти12.02.1917 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1864 ст.
Отец: не указан
Мать: Тиняева Ксения Фёдоровна
Бракосочетание
01.11.1882 ст.
Жена: Тиняева Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
09.10.1883 ст.
Сын: Тиняев Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Тиняева Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
02.11.1890 ст.
Мать ребёнка: Тиняева Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
10.06.1893 ст.
Сын: Тиняев Пётр Кузьмич
Мать ребёнка: Тиняева Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
26.04.1898 ст.
Сын: Тиняев Семён Кузьмич
Мать ребёнка: Тиняева Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
24.02.1901 ст.
Сын: Тиняев Фёдор Кузьмич
Мать ребёнка: Тиняева Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1905 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.02.1917 ст.