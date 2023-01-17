Тиняев Кузьма Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиняев Кузьма Михайлович

Тиняев Кузьма Михайлович

avatar

Место рождения

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.10.1864 ст.

Дата смерти

12.02.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1864 ст.

Отец: не указан

Мать: Тиняева Ксения Фёдоровна

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.11.1882 ст.

Жена: Тиняева Ульяна Петровна

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1883 ст.

Сын: Тиняев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Тиняева Ульяна Петровна

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.11.1890 ст.

Сын: Тиняев Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Тиняева Ульяна Петровна

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.06.1893 ст.

Сын: Тиняев Пётр Кузьмич

Мать ребёнка: Тиняева Ульяна Петровна

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.1898 ст.

Сын: Тиняев Семён Кузьмич

Мать ребёнка: Тиняева Ульяна Петровна

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1901 ст.

Сын: Тиняев Фёдор Кузьмич

Мать ребёнка: Тиняева Ульяна Петровна

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.04.1905 ст.

Сын: Тиняев Георгий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
12.02.1917 ст.
Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close