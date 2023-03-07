Тиняева (Калинина) Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиняева (Калинина) Ульяна Петровна

Тиняева (Калинина) Ульяна Петровна

avatar

Место рождения

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

28.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.11.1882 ст.

Муж: Тиняев Кузьма Михайлович

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1883 ст.

Сын: Тиняев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Тиняев Кузьма Михайлович

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.11.1890 ст.

Сын: Тиняев Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Тиняев Кузьма Михайлович

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.06.1893 ст.

Сын: Тиняев Пётр Кузьмич

Отец ребёнка: Тиняев Кузьма Михайлович

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.1898 ст.

Сын: Тиняев Семён Кузьмич

Отец ребёнка: Тиняев Кузьма Михайлович

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1901 ст.

Сын: Тиняев Фёдор Кузьмич

Отец ребёнка: Тиняев Кузьма Михайлович

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
28.03.1947
Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close