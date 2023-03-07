Тиняева (Калинина) Ульяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти28.03.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1882 ст.
Рождение ребёнка
09.10.1883 ст.
Сын: Тиняев Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Тиняев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
02.11.1890 ст.
Отец ребёнка: Тиняев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
10.06.1893 ст.
Сын: Тиняев Пётр Кузьмич
Отец ребёнка: Тиняев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1898 ст.
Сын: Тиняев Семён Кузьмич
Отец ребёнка: Тиняев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
24.02.1901 ст.
Сын: Тиняев Фёдор Кузьмич
Отец ребёнка: Тиняев Кузьма Михайлович
Смерть
28.03.1947