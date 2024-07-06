Тарасенко (Тарасенков) Михаило Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко (Тарасенков) Михаило Иванович

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1785

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Тарасенко (Тарасенков) Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Тарасенко (Шутова) Ефимия Михайловна

Мать ребёнка: Тарасенко Ксения

Место жительства
21.07.1810
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Тарасенко Катерина Михайловна

Мать ребёнка: Тарасенко Ксения

Смерть
1820

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