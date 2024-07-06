Тарасенко (Тарасенков) Михаило Иванович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Тарасенко (Тарасенков) Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Тарасенко (Шутова) Ефимия Михайловна
Мать ребёнка: Тарасенко Ксения
Место жительства
21.07.1810
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Тарасенко Катерина Михайловна
Мать ребёнка: Тарасенко Ксения
Смерть
1820