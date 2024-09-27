Прасковья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерофей Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1743
Дочь: Мария Ерофеевна
Отец ребёнка: Ерофей Васильевич
Рождение ребёнка
15.12.1745
Сын: Павел Ерофеевич
Отец ребёнка: Ерофей Васильевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Елена Ерофеевна
Отец ребёнка: Ерофей Васильевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Фёкла Ерофеевна
Отец ребёнка: Ерофей Васильевич
Смерть
1785