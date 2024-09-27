Прасковья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофей Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1743

Дочь: Мария Ерофеевна

Отец ребёнка: Ерофей Васильевич

Рождение ребёнка
15.12.1745

Сын: Павел Ерофеевич

Отец ребёнка: Ерофей Васильевич

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Елена Ерофеевна

Отец ребёнка: Ерофей Васильевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Фёкла Ерофеевна

Отец ребёнка: Ерофей Васильевич

Смерть
1785

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