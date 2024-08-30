Коровин Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Коровин Алексей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коровина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
04.08.1743
Сын: Коровин Лаврентий Егорович
Мать ребёнка: Коровина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
06.09.1746
Дочь: (Коровина) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Коровина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Коровина Анна Семеновна