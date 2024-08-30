Коровина Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
04.08.1743

Сын: Коровин Лаврентий Егорович

Отец ребёнка: Коровин Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
06.09.1746

Дочь: (Коровина) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Коровин Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Коровин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Коровин Егор Алексеевич

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