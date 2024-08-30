Коровина Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1743
Сын: Коровин Лаврентий Егорович
Отец ребёнка: Коровин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
06.09.1746
Дочь: (Коровина) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Коровин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Коровин Егор Алексеевич