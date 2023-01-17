Ананьева (Толкачева) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Толкачева) Ирина Павловна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Толкачев Павел Никифорович

Мать: Толкачева Х

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ананьева Ульяна Елисеевна

Отец ребёнка: Ананьев Елисей Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ананьева Евдокия Елисеевна

Отец ребёнка: Ананьев Елисей Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Ананьев Степан Елисеевич

Отец ребёнка: Ананьев Елисей Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ананьев Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Ананьев Елисей Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Елисей Петрович

Смерть
Неизвестно
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