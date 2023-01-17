Ананьева (Толкачева) Ирина Павловна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Толкачев Павел Никифорович
Мать: Толкачева Х
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ананьева Ульяна Елисеевна
Отец ребёнка: Ананьев Елисей Петрович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ананьева Евдокия Елисеевна
Отец ребёнка: Ананьев Елисей Петрович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Ананьев Елисей Петрович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Ананьев Елисей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно