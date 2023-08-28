Бутаков Николай Александрович 09.10.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутаков Николай Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.10.1903, г. Вашингтон, США

умер 31.01.1977, г. Мельбурн, Виктория, Австралийский Союз

Отец
Бутаков Александр Григорьевич25.06.1861 г.р.
Мать
Бутакова (Казнакова) Ольга Николаевна29.06.1866 г.р.
Супруги
Бутакова (Сергеева) ИринаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1903

Отец: Бутаков Александр Григорьевич

Мать: Бутакова (Казнакова) Ольга Николаевна

г. Вашингтон, США

Бракосочетание
1950

Жена: Бутакова (Сергеева) Ирина

Смерть
31.01.1977
г. Мельбурн, Виктория, Австралийский Союз

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