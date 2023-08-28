Бутаков Николай Александрович
мужской, родился 09.10.1903, г. Вашингтон, США
умер 31.01.1977, г. Мельбурн, Виктория, Австралийский Союз
ОтецБутаков Александр Григорьевич25.06.1861 г.р.
МатьБутакова (Казнакова) Ольга Николаевна29.06.1866 г.р.
Супруги
Бутакова (Сергеева) ИринаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1903
г. Вашингтон, США
Бракосочетание
1950
Смерть
31.01.1977
г. Мельбурн, Виктория, Австралийский Союз