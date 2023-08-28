Бутаков Александр Григорьевич
мужской, родился 25.06.1861
умер 01.03.1917, Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР
Супруги
Бутакова (Казнакова) Ольга Николаевна29.06.1866 г.р.
Дети
Бутаков Григорий Александрович26.07.1894 г.р.
Бутакова Елизавета Александровна?.05.1895 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1894
Сын: Бутаков Григорий Александрович
Мать ребёнка: Бутакова (Казнакова) Ольга Николаевна
Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
?.05.1895
Дочь: Бутакова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Бутакова (Казнакова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Бутакова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Бутакова (Казнакова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1903
Сын: Бутаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Бутакова (Казнакова) Ольга Николаевна
г. Вашингтон, США
Смерть
01.03.1917
Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР