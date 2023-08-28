Бутаков Александр Григорьевич 25.06.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутаков Александр Григорьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.06.1861

умер 01.03.1917, Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Супруги
Бутакова (Казнакова) Ольга Николаевна29.06.1866 г.р.
Дети
Бутаков Григорий Александрович26.07.1894 г.р.
Бутакова Елизавета Александровна?.05.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова (Казнакова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
26.07.1894

Сын: Бутаков Григорий Александрович

Мать ребёнка: Бутакова (Казнакова) Ольга Николаевна

Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
?.05.1895

Дочь: Бутакова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Бутакова (Казнакова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Бутакова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Бутакова (Казнакова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.1903

Сын: Бутаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Бутакова (Казнакова) Ольга Николаевна

г. Вашингтон, США

Смерть
01.03.1917
Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

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