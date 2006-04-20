Ренье (Гофман) Берта Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1908
Дата смерти20.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1908
Отец: Гофман Генрих
Мать: Гофман Доротея Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ренье Константин
Отец ребёнка: Ренье Иван Александрович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ренье Гульта
Отец ребёнка: Ренье Иван Александрович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ренье Лео
Отец ребёнка: Ренье Иван Александрович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Ренье Ирма
Отец ребёнка: Ренье Иван Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1953
Дочь: Ренье Эльвира Ивановна
Отец ребёнка: Ренье Иван Александрович
Смерть
20.04.2006