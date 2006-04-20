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Ренье (Гофман) Берта Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1908

Дата смерти

20.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1908

Отец: Гофман Генрих

Мать: Гофман Доротея Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ренье Иван Александрович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Ренье Константин

Отец ребёнка: Ренье Иван Александрович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ренье Гульта

Отец ребёнка: Ренье Иван Александрович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ренье Лео

Отец ребёнка: Ренье Иван Александрович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Ренье Ирма

Отец ребёнка: Ренье Иван Александрович

Рождение ребёнка
25.08.1953

Дочь: Ренье Эльвира Ивановна

Отец ребёнка: Ренье Иван Александрович

Смерть
20.04.2006

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