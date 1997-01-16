Ренье Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1908
Дата смерти16.01.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1908
Отец: Ренье Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ренье Константин
Мать ребёнка: Ренье (Гофман) Берта Генриховна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ренье Гульта
Мать ребёнка: Ренье (Гофман) Берта Генриховна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ренье Лео
Мать ребёнка: Ренье (Гофман) Берта Генриховна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Ренье Ирма
Мать ребёнка: Ренье (Гофман) Берта Генриховна
Рождение ребёнка
25.08.1953
Дочь: Ренье Эльвира Ивановна
Мать ребёнка: Ренье (Гофман) Берта Генриховна
Смерть
16.01.1997