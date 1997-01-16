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Ренье Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1908

Дата смерти

16.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1908

Отец: Ренье Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ренье (Гофман) Берта Генриховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Ренье Константин

Мать ребёнка: Ренье (Гофман) Берта Генриховна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ренье Гульта

Мать ребёнка: Ренье (Гофман) Берта Генриховна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ренье Лео

Мать ребёнка: Ренье (Гофман) Берта Генриховна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Ренье Ирма

Мать ребёнка: Ренье (Гофман) Берта Генриховна

Рождение ребёнка
25.08.1953

Дочь: Ренье Эльвира Ивановна

Мать ребёнка: Ренье (Гофман) Берта Генриховна

Смерть
16.01.1997

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