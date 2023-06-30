Потехин Семен Григорьевич
Место рожденияКостромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость Дер.Александровка
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1823
Отец: Потехин Григорий
Мать: Потехина Елена Михеевна
Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость Дер.Александровка
Рождение ребёнка
1842
Сын: Потехин Малафей Семенович
Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Потехина Неонела Степановна
Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Потехина Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Потехина Неонела Степановна
Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость дер.Александровка
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Потехина Неонела Степановна
Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость дер.Александровка
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Потехина Неонела Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно