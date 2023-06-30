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Потехин Семен Григорьевич

Место рождения

Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость Дер.Александровка

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Потехин Григорий

Мать: Потехина Елена Михеевна

Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость Дер.Александровка
Рождение ребёнка
1842

Сын: Потехин Малафей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость
Рождение ребёнка
1848

Сын: Потехин Ефим Семенович

Мать ребёнка: Потехина Неонела Степановна

Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Потехина Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Потехина Неонела Степановна

Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость дер.Александровка
Рождение ребёнка
1953

Сын: Потехин Андрей Семенович

Мать ребёнка: Потехина Неонела Степановна

Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость дер.Александровка
Рождение ребёнка
1955

Сын: Потехин Иван Семенович

Мать ребёнка: Потехина Неонела Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потехина Неонела Степановна

Смерть
Неизвестно
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