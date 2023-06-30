Потехин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Потехин Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Потехина Елена Михеевна
Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость Дер.Александровка
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Потехина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Потехина Елена Михеевна
Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость Дер.Быдрей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потехина Елена Михеевна
Смерть
Неизвестно