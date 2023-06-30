Потехин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Потехин Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Потехина Елена Михеевна

Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость Дер.Александровка
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Потехина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Потехина Елена Михеевна

Костромская губерния Варнавинский уезд Овсяновская волость Дер.Быдрей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потехина Елена Михеевна

Смерть
Неизвестно
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