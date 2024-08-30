Грехова (Коровина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова (Коровина) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1893

Муж: Грехов Александр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.01.1895

Дочь: Кручинина (Грехова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Грехов Александр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.09.1896

Дочь: (Грехов) Иван Александрович

Отец ребёнка: Грехов Александр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.11.1897

Сын: Грехов Николай Александрович

Отец ребёнка: Грехов Александр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.07.1899

Дочь: (Грехова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Грехов Александр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.09.1901

Дочь: (Грехова) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Грехов Александр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.07.1903

Сын: Грехов Иван Александрович

Отец ребёнка: Грехов Александр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.08.1915

Сын: Грехов Иван Александрович

Отец ребёнка: Грехов Александр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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