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Грехов Александр Иванович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.08.1870

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1870

Отец: Грехов Иван Петрович

Мать: Грехова (Кулева) Анастасия Андреевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
20.01.1893

Жена: Грехова (Коровина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.01.1895

Дочь: Кручинина (Грехова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.09.1896

Дочь: (Грехов) Иван Александрович

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.11.1897

Сын: Грехов Николай Александрович

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.07.1899

Дочь: (Грехова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.09.1901

Дочь: (Грехова) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.07.1903

Сын: Грехов Иван Александрович

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.08.1915

Сын: Грехов Иван Александрович

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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