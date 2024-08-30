Грехов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения21.08.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1870
Бракосочетание
20.01.1893
Рождение ребёнка
17.01.1895
Дочь: Кручинина (Грехова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
19.09.1896
Дочь: (Грехов) Иван Александрович
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
15.11.1897
Сын: Грехов Николай Александрович
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
03.07.1899
Дочь: (Грехова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
06.09.1901
Дочь: (Грехова) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
14.07.1903
Сын: Грехов Иван Александрович
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
23.08.1915
Сын: Грехов Иван Александрович
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Анна Николаевна