Федосья Афанасьевна
Место рождениядеревня Семенова Буинской округи, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Захар Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно