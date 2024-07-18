Федосья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Афанасьевна

Место рождения

деревня Семенова Буинской округи, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Захар Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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