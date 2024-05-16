Чистякова (Белобородова) Феврония Осиповна 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чистякова (Белобородова) Феврония Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Белобородов Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Чистяков Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Чистяков Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Чмстяков Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Чистяков Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Чистяков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Чистяков Григорий Трофимович

Смерть
Неизвестно

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