Чистякова (Белобородова) Феврония Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Белобородов Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Чистяков Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Чистяков Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Чмстяков Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Чистяков Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Чистяков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Чистяков Григорий Трофимович
Смерть
Неизвестно