Каткова Мария Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова Мария Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каткова Александра Иванова

Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1870 ст.

Сын: Катков Роман Иванов

Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Каткова Дарья Иванова

Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Катков Никита Иванов

Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Каткова Анна Иванова

Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Каткова Дарья Иванова

Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1883 ст.

Дочь: Каткова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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