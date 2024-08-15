Каткова Мария Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каткова Александра Иванова
Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин
Рождение ребёнка
26.07.1870 ст.
Сын: Катков Роман Иванов
Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Каткова Дарья Иванова
Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин
Рождение ребёнка
1878
Сын: Катков Никита Иванов
Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Каткова Анна Иванова
Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Каткова Дарья Иванова
Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин
Рождение ребёнка
26.11.1883 ст.
Дочь: Каткова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Катков (Подкидыш) Иван Никитин
Смерть
Неизвестно