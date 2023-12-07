Серов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Серов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Серова (Кирпичева) Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Елена Александровна

Мать ребёнка: Серова (Кирпичева) Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Евстолия Александровна

Мать ребёнка: Серова (Кирпичева) Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Серова (Кирпичева) Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Александр Александрович

Мать ребёнка: Серова (Кирпичева) Раиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова (Кирпичева) Раиса Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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