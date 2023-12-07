Серов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Серов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Серова (Кирпичева) Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Елена Александровна
Мать ребёнка: Серова (Кирпичева) Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Евстолия Александровна
Мать ребёнка: Серова (Кирпичева) Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Серова (Кирпичева) Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Александр Александрович
Мать ребёнка: Серова (Кирпичева) Раиса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно