Колпаков (Городилова) Екатерина Матвиева
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1905
Рождение ребёнка
30.12.1905
Дочь: (Колпакова) Домника Николаева
Отец ребёнка: Колпаков Николай Емельянов
Рождение ребёнка
01.10.1907
Отец ребёнка: Колпаков Николай Емельянов
Рождение ребёнка
09.10.1909
Дочь: (Колпакова) Параскева Николаева
Отец ребёнка: Колпаков Николай Емельянов
Рождение ребёнка
14.01.1912
Дочь: (Колпакова) Татиана Николаева
Отец ребёнка: Колпаков Николай Емельянов
Смерть
Неизвестно