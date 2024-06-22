Колпаков (Городилова) Екатерина Матвиева 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков (Городилова) Екатерина Матвиева

Место рождения

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
06.02.1905

Муж: Колпаков Николай Емельянов

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.12.1905

Дочь: (Колпакова) Домника Николаева

Отец ребёнка: Колпаков Николай Емельянов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1907

Сын: Колпаков Петр Николаев

Отец ребёнка: Колпаков Николай Емельянов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1909

Дочь: (Колпакова) Параскева Николаева

Отец ребёнка: Колпаков Николай Емельянов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1912

Дочь: (Колпакова) Татиана Николаева

Отец ребёнка: Колпаков Николай Емельянов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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