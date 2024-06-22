Колпаков Николай Емельянов 01.05.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Николай Емельянов

Место рождения

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

01.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1884

Отец: Колпаков Емельян Михайлов

Мать: Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Крещение
06.05.1884
Большая Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
06.02.1905

Жена: Колпаков (Городилова) Екатерина Матвиева

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.12.1905

Дочь: (Колпакова) Домника Николаева

Мать ребёнка: Колпаков (Городилова) Екатерина Матвиева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1907

Сын: Колпаков Петр Николаев

Мать ребёнка: Колпаков (Городилова) Екатерина Матвиева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1909

Дочь: (Колпакова) Параскева Николаева

Мать ребёнка: Колпаков (Городилова) Екатерина Матвиева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1912

Дочь: (Колпакова) Татиана Николаева

Мать ребёнка: Колпаков (Городилова) Екатерина Матвиева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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