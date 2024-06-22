Колпаков Николай Емельянов
Место рождения
Дата рождения01.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1884
Крещение
06.05.1884
Большая Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
06.02.1905
Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.12.1905
Дочь: (Колпакова) Домника Николаева
Мать ребёнка: Колпаков (Городилова) Екатерина Матвиева
Рождение ребёнка
01.10.1907
Мать ребёнка: Колпаков (Городилова) Екатерина Матвиева
Рождение ребёнка
09.10.1909
Дочь: (Колпакова) Параскева Николаева
Мать ребёнка: Колпаков (Городилова) Екатерина Матвиева
Рождение ребёнка
14.01.1912
Дочь: (Колпакова) Татиана Николаева
Мать ребёнка: Колпаков (Городилова) Екатерина Матвиева
Смерть
Неизвестно