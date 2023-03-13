Нужина Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Нужинъ Фома
Отец ребёнка: Нужинъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Нужинъ Ефремъ
Отец ребёнка: Нужинъ Петръ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Нужинъ Петръ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Нужинъ Петръ
Рождение ребёнка
16.12.1788
Сын: Нужинъ Николай
Отец ребёнка: Нужинъ Петръ
Рождение ребёнка
10.08.1791
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Нужинъ Петръ
Рождение ребёнка
05.02.1794
Сын: Нужинъ Семенъ
Отец ребёнка: Нужинъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нужинъ Петръ