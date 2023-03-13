Нужина Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНужина Акулина Иванова

Нужина Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Нужинъ Фома

Отец ребёнка: Нужинъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Нужинъ Ефремъ

Отец ребёнка: Нужинъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Нужинъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Нужинъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1788

Сын: Нужинъ Николай

Отец ребёнка: Нужинъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1791

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Нужинъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1794

Сын: Нужинъ Семенъ

Отец ребёнка: Нужинъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нужинъ Петръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close