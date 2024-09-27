Гурьянов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Гурьянов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Гурьянов Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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