Гурьянов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: не указана
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
До 1890
Мать ребёнка: не указана
Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно