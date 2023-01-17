Варварина (Григорьева) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарварина (Григорьева) Наталья Ефимовна

Варварина (Григорьева) Наталья Ефимовна

avatar

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.01.1853

Муж: не указан

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
25.01.1853

Муж: Варварин Егор Васильевич

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close