Лельевр Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лельевр Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Лельевр Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Лельевр Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лельевр Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Лельевр Яков

На 1887 год - подпрапорщик 52-го пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лельевр Яков

Смерть
Неизвестно
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