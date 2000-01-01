Лельевр Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
В 1874-17876 годах - майор 52-го пехотного Виленского полка.
Рождение ребёнка
1862 ст.
Сын: Лельевр Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Лельевр Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лельевр Анна Александровна
На 1887 год - подпрапорщик 52-го пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно