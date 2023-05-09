Заколюкина Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1835
Сын: (Заколюкина) Неонила Александрова
Отец ребёнка: Заколюкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1836
Дочь: (Зколюкина) Анна Александровна
Отец ребёнка: Заколюкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1841
Дочь: (Заколюкина) Дарья Александрова
Отец ребёнка: Заколюкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1843
Дочь: Заколюкин мерторожденный
Отец ребёнка: Заколюкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1939
Дочь: (Заколюкина) Мелания Александрова
Отец ребёнка: Заколюкин Александр Васильевич