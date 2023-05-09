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Заколюкина Анна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заколюкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1835

Сын: (Заколюкина) Неонила Александрова

Отец ребёнка: Заколюкин Александр Васильевич

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.10.1836

Дочь: (Зколюкина) Анна Александровна

Отец ребёнка: Заколюкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
02.03.1841

Дочь: (Заколюкина) Дарья Александрова

Отец ребёнка: Заколюкин Александр Васильевич

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1843

Дочь: Заколюкин мерторожденный

Отец ребёнка: Заколюкин Александр Васильевич

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.12.1939

Дочь: (Заколюкина) Мелания Александрова

Отец ребёнка: Заколюкин Александр Васильевич

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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