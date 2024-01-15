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Иван Егоров

Место рождения

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Егор Пантелеев

Мать: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Петрова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Смерть
Неизвестно

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