Иван Егоров
Место рожденияд.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Егор Пантелеев
Мать: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Смерть
Неизвестно