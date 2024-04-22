Школдин Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти08.02.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Школдин Петр Васильеич
Бракосочетание
04.02.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.10.1863
Сын: Школдин Степан Николаевич
Мать ребёнка: Школдина Афанасия Егоровна
Рождение ребёнка
06.07.1877
Дочь: Школдина Иулитта Николаевна
Мать ребёнка: Школдина Афанасия Егоровна
Рождение ребёнка
До 1883
Мать ребёнка: Школдина Афанасия Егоровна
Смерть
08.02.1906
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]