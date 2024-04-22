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Школдин Николай Петрович

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

08.02.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Школдин Петр Васильеич

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
04.02.1862

Жена: Школдина Афанасия Егоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.10.1863

Сын: Школдин Степан Николаевич

Мать ребёнка: Школдина Афанасия Егоровна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.07.1877

Дочь: Школдина Иулитта Николаевна

Мать ребёнка: Школдина Афанасия Егоровна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Школдин Архип Николаевич

Мать ребёнка: Школдина Афанасия Егоровна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
08.02.1906
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
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