Школдина (Полянская) Афанасия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Полянский Егор Григорьевич
Бракосочетание
04.02.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.10.1863
Сын: Школдин Степан Николаевич
Отец ребёнка: Школдин Николай Петрович
Рождение ребёнка
06.07.1877
Дочь: Школдина Иулитта Николаевна
Отец ребёнка: Школдин Николай Петрович
Рождение ребёнка
До 1883
Отец ребёнка: Школдин Николай Петрович
Смерть
Неизвестно