Школдина (Полянская) Афанасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШколдина (Полянская) Афанасия Егоровна

Школдина (Полянская) Афанасия Егоровна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Полянский Егор Григорьевич

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
04.02.1862

Муж: Школдин Николай Петрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.10.1863

Сын: Школдин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Школдин Николай Петрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.07.1877

Дочь: Школдина Иулитта Николаевна

Отец ребёнка: Школдин Николай Петрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Школдин Архип Николаевич

Отец ребёнка: Школдин Николай Петрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close