Кун Леонид Карлович
мужской, родился 07.01.1869
умер Неизвестно
Супруги
Кун (Панэ) Елена Иосифовна1867 г.р.
Дети
Слонимская (Кун) Лидия Леонидовна20.10.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1900
Дочь: Слонимская (Кун) Лидия Леонидовна
Мать ребёнка: Кун (Панэ) Елена Иосифовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно