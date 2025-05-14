Кун Леонид Карлович 07.01.1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Кун Леонид Карлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.01.1869

умер Неизвестно

Супруги
Кун (Панэ) Елена Иосифовна1867 г.р.
Дети
Слонимская (Кун) Лидия Леонидовна20.10.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кун (Панэ) Елена Иосифовна

Рождение ребёнка
20.10.1900

Дочь: Слонимская (Кун) Лидия Леонидовна

Мать ребёнка: Кун (Панэ) Елена Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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