Попова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Попов Роман Политов
Отец ребёнка: Попов Полит
Рождение ребёнка
1757
Сын: Попов Дмитрий
Отец ребёнка: Попов Полит
Рождение ребёнка
1761
Сын: Попов Михаил
Отец ребёнка: Попов Полит
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Новикова Ксения Политова
Отец ребёнка: Попов Полит
Рождение ребёнка
1766
Сын: Попов Дмитрий
Отец ребёнка: Попов Полит
Смерть
Неизвестно