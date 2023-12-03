Попов Полит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Полит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Попов Фока

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Попов Роман Политов

Мать ребёнка: Попова Анна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Попов Дмитрий

Мать ребёнка: Попова Анна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Попов Михаил

Мать ребёнка: Попова Анна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Новикова Ксения Политова

Мать ребёнка: Попова Анна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Попов Дмитрий

Мать ребёнка: Попова Анна

Смерть
Неизвестно
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