Попов Полит
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Попов Фока
Рождение ребёнка
1751
Сын: Попов Роман Политов
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Попов Дмитрий
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Попов Михаил
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Новикова Ксения Политова
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Попов Дмитрий
Мать ребёнка: Попова Анна
Смерть
Неизвестно