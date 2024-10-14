Шестаков Федор Иванович 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Шестаков Федор Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1813

умер Неизвестно

Отец
Шестаков Иван Анисимович1791 г.р.
Мать
Шестакова Авдотья Васильевна1793 г.р.
Супруги
Шестакова Анастасия ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Шестакова) Домна Федоровна1834 г.р.
Шестаков Яким Федорович1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Шестаков Иван Анисимович

Мать: Шестакова Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Шестакова) Домна Федоровна

Мать ребёнка: Шестакова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шестаков Яким Федорович

Мать ребёнка: Шестакова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1857

Дочь: (Шестакова) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Шестакова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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