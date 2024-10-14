Шестаков Федор Иванович
мужской, родился 1813
умер Неизвестно
ОтецШестаков Иван Анисимович1791 г.р.
МатьШестакова Авдотья Васильевна1793 г.р.
Супруги
Шестакова Анастасия ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Шестакова) Домна Федоровна1834 г.р.
Шестаков Яким Федорович1847 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Шестакова) Домна Федоровна
Мать ребёнка: Шестакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Шестакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1857
Дочь: (Шестакова) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Шестакова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно