Ларяев Пётр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
26.08.1888 ст.
Отец: Ларяев Jоанн Ермолов
Бракосочетание
09.01.1911 ст.
Жена: Ларяева Дарья Иванова
Фонд 627 Опись 273 Дело 195, стр. 237 об, 238
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.
Дочь: Агафiя Петрова
Мать ребёнка: Ларяева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
08.05.1917 ст.
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Ларяева Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно