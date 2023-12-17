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Ларяев Пётр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1888 ст.

Отец: Ларяев Jоанн Ермолов

Мать: Ларяева Евдокия Григорьева

Бракосочетание
09.01.1911 ст.

Жена: Ларяева Дарья Иванова

Фонд 627 Опись 273 Дело 195, стр. 237 об, 238
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Дочь: Агафiя Петрова

Мать ребёнка: Ларяева Дарья Иванова

Рождение ребёнка
08.05.1917 ст.

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Ларяева Дарья Иванова

Смерть
Неизвестно
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