Ларяева Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларяева Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

26.07.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1885 ст.

Сын: Ларяев Феодор Иванов

Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов

Рождение ребёнка
15.11.1886 ст.

Сын: Ларяев Матфей Иванов

Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов

Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.

Сын: Ларяев Пётр Иванов

Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов

Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.

Дочь: Екатерина 111 Иванова

Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов

Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.

Дочь: Селиванова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов

Рождение ребёнка
24.02.1894 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов

Рождение ребёнка
28.01.1898 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов

Рождение ребёнка
25.07.1900 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов

Рождение ребёнка
13.09.1903 ст.

Дочь: Ларяева София Иванова

Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов

Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Ларяев Андрей Иванов

Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов

Рождение ребёнка
09.02.1908 ст.

Сын: Ларяев Гаврiил Иванов

Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларяев Кирил Иванов

Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларяев Jоанн Ермолов

Смерть
26.07.1913 ст.
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