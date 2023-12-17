Ларяева Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865 ст.
Дата смерти26.07.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
07.02.1885 ст.
Сын: Ларяев Феодор Иванов
Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов
Рождение ребёнка
15.11.1886 ст.
Сын: Ларяев Матфей Иванов
Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.
Сын: Ларяев Пётр Иванов
Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.
Дочь: Екатерина 111 Иванова
Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.
Дочь: Селиванова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов
Рождение ребёнка
24.02.1894 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов
Рождение ребёнка
28.01.1898 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов
Рождение ребёнка
25.07.1900 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов
Рождение ребёнка
13.09.1903 ст.
Дочь: Ларяева София Иванова
Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Ларяев Андрей Иванов
Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов
Рождение ребёнка
09.02.1908 ст.
Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларяев Кирил Иванов
Отец ребёнка: Ларяев Jоанн Ермолов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларяев Jоанн Ермолов
Смерть
26.07.1913 ст.