Ларяева (Бертяева) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларяева (Бертяева) Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1911 ст.

Муж: Ларяев Пётр Иванов

Фонд 627 Опись 273 Дело 195, стр. 237 об, 238
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Дочь: Агафiя Петрова

Отец ребёнка: Ларяев Пётр Иванов

Рождение ребёнка
08.05.1917 ст.

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Ларяев Пётр Иванов

Смерть
Неизвестно
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