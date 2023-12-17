Ларяева (Бертяева) Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
09.01.1911 ст.
Муж: Ларяев Пётр Иванов
Фонд 627 Опись 273 Дело 195, стр. 237 об, 238
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.
Дочь: Агафiя Петрова
Отец ребёнка: Ларяев Пётр Иванов
Рождение ребёнка
08.05.1917 ст.
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Ларяев Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно