Шагиев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шагиева Хатиря Шагиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шагиева Хатиря Шагиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шагиева Хатиря Шагиевна
Смерть
Неизвестно