Шагиева (Самигуллина) Хатиря Шагиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагиева (Самигуллина) Хатиря Шагиевна

Место рождения

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самигуллин Шагисултан

Мать: Самигуллина Хатима

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шагиев ?

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шагиев ?

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагиев ?

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
Смерть
Неизвестно
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
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