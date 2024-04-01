Шагиева (Самигуллина) Хатиря Шагиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самигуллин Шагисултан
Мать: Самигуллина Хатима
Рождение ребёнка
17.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шагиев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шагиев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шагиев ?
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
Смерть
Неизвестно
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай