Алексеева (Мещерякова) Ирина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Мещерякова) Ирина Евстафьевна

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Место рождения

Иртышкино, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.05.1921

Дата смерти

С 23.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1921

Отец: Мещеряков Евстафий Лазаревич

Мать: Елена Тимофеевна

Иртышкино, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1943

Дочь: Федулова Вера Власовна

Отец ребёнка: Алексеев Влас Петрович

Рождение ребёнка
26.04.1944

Сын: Алексеев Виктор Власович

Отец ребёнка: Алексеев Влас Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Влас Петрович

Смерть
С 23.09.2006
Пьяново, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Умерла в больнице п. Промышленная от инсульта
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