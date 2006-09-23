Алексеева (Мещерякова) Ирина Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1921
Дата смертиС 23.09.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1921
Отец: Мещеряков Евстафий Лазаревич
Мать: Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1943
Дочь: Федулова Вера Власовна
Отец ребёнка: Алексеев Влас Петрович
Рождение ребёнка
26.04.1944
Отец ребёнка: Алексеев Влас Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 23.09.2006
Пьяново, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Умерла в больнице п. Промышленная от инсульта