Белова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1939
Дата смерти18.08.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Василий
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Василий
Тюльган, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Василий
Смерть
18.08.1989