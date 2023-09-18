Белова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1939

Дата смерти

18.08.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Василий

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Василий

Тюльган, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Василий

Смерть
18.08.1989
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